Никто не может завоевать Россию – экс-представитель НАТО

Анатолий Лапин.  
15.08.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Ни одна страна в мире не сможет завоевать и разрушить Россию, не под силу это и Украине. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший представитель НАТО в РФ, капитан I ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Табаха, не стоит рассчитывать и на то, что Кремль охватила паника после нападения ВСУ на Курскую область.

Ни одна страна в мире не сможет завоевать и разрушить Россию, не под силу...

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«Путин умер», «двойник», «паника в Кремле» – это что, мы будем заголовки придумывать опять, которыми кормили украинцев, в основном дебильную часть Украины, которая верила во все эти лозунги, что у нас называется кликбейтом? То есть наживка, чтобы вы нажали кнопку «просмотреть»: «Все! Путин умер, в Кремле паника», «F-16, невидимки уже в Украине», «Фронт рушится».

Нет, я думаю, что это брехня, на это рассчитывать нельзя, что он в панике, в растерянности. Россию не завоевать, Украина сегодня не сможет зайти и завоевать Россию, дойти до Москвы, до Владивостока и так далее. Россию может разрушить только одна сторона – это Россия, больше никто ее разрушить не может», – заявил Табах.

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