«Никто не нападет. 300 лет мы никому не нужны»: скандал в украинском эфире

26.01.2022  17:35 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Конечная цель президента РФ Владимира Путина – поделить сферы влияния с мировыми лидерами, как это произошло на Ялтинской конференции.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил  депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-командир карательного батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конечная цель президента РФ Владимира Путина – поделить сферы влияния с мировыми лидерами, как...

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В студию, где участники дискуссии говорили на тему «Будет ли война?» дозвонился житель из Днепропетровска.

«Президенту доверяют, что не будет никакой войны. Людей больше цены [волнуют] – торгаши, барыги офигели. Цены такие – три шкуры с нас, украинцев, сдирают. Это вас не колышет. А информационная война надоела. Никто на нас не нападёт. Кому мы нужны 300 лет», – сказал телезритель

Эти слова возмутили Андрея Тетерука.

«Меня глубоко беспокоит, как отдельные заявления и действия власти, так и отдельная реакция украинского рядового гражданина на то, что происходит в стране. На самом деле, эта информационная повестка дня [Будет ли война?], которую мы обговариваем, глубоко ошибочна. Потому что Россия уже напала на нас, и мы находимся в состоянии войны.

Мы говорим о возможном обострении очередного этапа эскалации российской агрессии против Украины. Это должно быть взято во внимание, когда мы говорим об очередном возможном вторжении российского контингента или группировки войск РФ с любого направления – морского или с суши.

Это базовая вещь, которую нужно всем понимать, обязательно, и нашему рядовому гражданину, который говорит, что его цены тревожат намного больше, чем агрессия со стороны РФ, что мы триста лет никому не нужны», – сокрушался экс-каратель.

«Это глубокое непонимание того, что делает и чего хочет достичь Путин в отношении не только к Украине, которая является базовым этапом его большой геополитической игры. Его конечная цель – это повторить Ялтинскую конференцию после окончания Второй мировой войны, где он в роли тогдашнего Сталина хочет сегодня с сильными государствами перераспределить сферы влияния.

И Украина будет вечная колония под потребности Кремля. Тут будут людские ресурсы и другие ресурсы, и Кремль будет ими распоряжаться единолично, не спрашивая наших мыслей, нашего разрешения и вообще наших желаний», – резюмировал Тетерук.



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