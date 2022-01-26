«Никто не нападет. 300 лет мы никому не нужны»: скандал в украинском эфире
Конечная цель президента РФ Владимира Путина – поделить сферы влияния с мировыми лидерами, как это произошло на Ялтинской конференции.
Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-командир карательного батальона «Миротворец» Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
В студию, где участники дискуссии говорили на тему «Будет ли война?» дозвонился житель из Днепропетровска.
«Президенту доверяют, что не будет никакой войны. Людей больше цены [волнуют] – торгаши, барыги офигели. Цены такие – три шкуры с нас, украинцев, сдирают. Это вас не колышет. А информационная война надоела. Никто на нас не нападёт. Кому мы нужны 300 лет», – сказал телезритель
Эти слова возмутили Андрея Тетерука.
«Меня глубоко беспокоит, как отдельные заявления и действия власти, так и отдельная реакция украинского рядового гражданина на то, что происходит в стране. На самом деле, эта информационная повестка дня [Будет ли война?], которую мы обговариваем, глубоко ошибочна. Потому что Россия уже напала на нас, и мы находимся в состоянии войны.
Мы говорим о возможном обострении очередного этапа эскалации российской агрессии против Украины. Это должно быть взято во внимание, когда мы говорим об очередном возможном вторжении российского контингента или группировки войск РФ с любого направления – морского или с суши.
Это базовая вещь, которую нужно всем понимать, обязательно, и нашему рядовому гражданину, который говорит, что его цены тревожат намного больше, чем агрессия со стороны РФ, что мы триста лет никому не нужны», – сокрушался экс-каратель.
«Это глубокое непонимание того, что делает и чего хочет достичь Путин в отношении не только к Украине, которая является базовым этапом его большой геополитической игры. Его конечная цель – это повторить Ялтинскую конференцию после окончания Второй мировой войны, где он в роли тогдашнего Сталина хочет сегодня с сильными государствами перераспределить сферы влияния.
И Украина будет вечная колония под потребности Кремля. Тут будут людские ресурсы и другие ресурсы, и Кремль будет ими распоряжаться единолично, не спрашивая наших мыслей, нашего разрешения и вообще наших желаний», – резюмировал Тетерук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.