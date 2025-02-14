Никто не обещал Украине вступление в НАТО! – Рютте начал злиться

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если не считать заявления антироссийских европейских политиков, никто никогда не обещал Украине, что война окончится её членством в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, повторив свое вчерашнее заявление, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не считать заявления антироссийских европейских политиков, никто никогда не обещал Украине, что война...

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«Восемь месяцев назад у вас был саммит в Вашингтоне, где 32 союзника по НАТО согласились продолжать поддерживать Украину на её пути евроинтеграции, включая членство в НАТО. Поддерживает ли НАТО эти слова до сих пор?», – спросил журналист.

«Где в этих строках говорится, что это должно быть частью мирного соглашения сейчас? Вы можете это увидеть?», – «включил дурачка» растерявшийся Рютте.

«Я спрашиваю, поддерживаете ли вы это», – настоял журналист.

«Это решение 32 лидеров. Но мы сейчас говорим о том, как лучше обеспечить, чтобы мирное соглашение было долгосрочным и прочным. Есть много способов это сделать.

Но никогда не говорилось, даже на саммите в Вашингтоне, что когда будет заключено мирное соглашение по Украине, то в нём должно быть написано про НАТО. Это не так.

Я не был на том саммите. Но речь не о мирном соглашении. Я знаю, многие думают, что частью мирного соглашения должно быть членство Украины в НАТО. Но это никогда не было обещано Украине.

Нужно, чтобы Украина была в сильной позиции, чтобы Путин не пытался напасть на нее», – невпопад и раздраженно добавил генсек.

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