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Если не считать заявления антироссийских европейских политиков, никто никогда не обещал Украине, что война окончится её членством в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, повторив свое вчерашнее заявление, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемь месяцев назад у вас был саммит в Вашингтоне, где 32 союзника по НАТО согласились продолжать поддерживать Украину на её пути евроинтеграции, включая членство в НАТО. Поддерживает ли НАТО эти слова до сих пор?», – спросил журналист.

«Где в этих строках говорится, что это должно быть частью мирного соглашения сейчас? Вы можете это увидеть?», – «включил дурачка» растерявшийся Рютте.

«Я спрашиваю, поддерживаете ли вы это», – настоял журналист.