«Никто не отвертится»: Зеленского призвали расследовать Одесскую трагедию и выплатить компенсации родственникам жертв

13.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киевские власти продолжают продвигать политику двойных стандартов, без стеснения обрушиваясь с обвинениями и требованиями, при этом, как и при прежнем режиме, лицемерно забывая о собственной ответственности.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Он напомнил, что недавно экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что за ошибочно сбитый иранскими ПВО украинский авиалайнер должно ответить не только руководство Ирана, но и Российской Федерации, потому что Тегеран является стратегическим партнером Москвы, а значит, последняя якобы могла быть к этому сопричастна.

«Следуя данной логике, Украина, которая считает себя стратегическим партнером США, должна ответить перед Ираном за убийство генерала Сулеймани, а также за все те бесчинства и преступления, которые вот уже не первый год творят Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.

Однако это, естественно, даже не рассматривается в рамках той логики двойных стандартов, которой, по примеру своих западных партнеров, следует Киев.

Так, президент Украины Зеленский, в соответствии со все той же ущербной логикой, остался не в полной мере удовлетворен признанием властей Ирана о трагической ошибке. Он потребовал полного и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций, официальных извинений и выдвинул ряд других дополнительных требований», – прокомментировал Муратов.

«В связи с этим хочется поинтересоваться у Зеленского, как, например, продвигается «полное и открытое» расследование убийств на Майдане? Быть может, кто-то из преступников, которые даже не скрываются, привлечен к ответственности?

А жертвам трагедии в Одесском Доме профсоюзов, наверное, уже выплатили компенсации? Или он лично готов принести официальные извинения жителям Донбасса, которых вот уже шестой год убивает армия Украины?

В чужом глазу соринку видим, а своем – бревна не замечаем!» – добавил общественник.

Напомним, выступая с речью перед украинцами в связи с трагедией в Тегеране, президент Зеленский не упустил случая попиариться и храбро заявил, что в Иране «никто не отвертится» от ответственности.