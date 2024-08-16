«Никто не поддержал наступление на Курск»: в Киеве клеймят российскую оппозицию  

Вадим Москаленко.  
16.08.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Иноагенты, Курск, Либералы, Россия, Украина


Никто из беглых или оставшихся в стране российских оппозиционеров не подержал атаку ВСУ на Курскую область и не попытался заявить о создании альтернативного государства. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не увидел ни одного русского оппозиционера, который поздравил бы жителей Курской области с освобождением от путинского гнёта. Они ведь кричали, что нужно свергнуть путинский режим. Вот, пожалуйста, в Курской области путинского режима уже нет. Почему вы не работаете с местным населением, не налаживаете гуманитарные коридоры? Куда делись все эти оппозиционеры?», – сказал офицер ВСУ.

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Никто из беглых или оставшихся в стране российских оппозиционеров не подержал атаку ВСУ на...
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«Там есть такая «оппозиционная» партия «Яблоко». Они ж тоже контролируются. Они пишут: «Можно быть в оппозиции к правительству, но нельзя приветствовать, когда гибнут твои солдаты и население». Но ведь есть и оппозиция, которая в бегах. Где эти Яшин, Кара-Мурза. Почему они не налаживают работу на освобождённой территории?» – возмущался Лапин.

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