«Никто не подпишется»: Киев уже провалил все задачи швейцарского «саммита мира» – Бондаренко

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Уже совершенно очевидно, что грядущий «саммит мира» в Швейцарии не решит основных поставленных задач – принять хотя бы к чему-то обязывающий, подписанный первыми лицами документ, или надавить на Москву с помощью глобального Юга.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постепенно саммит превращается в форум, потому что статус саммита предвидит дискуссию тех лиц, которые принимают конкретные решения, а не просто выступают в роли статистов или тех людей, которые передадут мнение. Что касается второго момента, который был изначально заложен в идею этого саммита, пытались привлечь максимальное количество представителей глобального Юга, которые должны были прибыть на саммит, выслушать, принять участие в дискуссии и потом единую позицию донести до России… Использовать саммит как фактор давления на Россию со стороны глобального Юга. Ни одна, ни вторая задачи не выполнены. Любой документ, который будет принят – это будет декларация. Обязующих документов саммит в принципе не может принять, особенно в условиях, когда присутствуют не те люди, которые уполномочены выступать от имени государства, уполномочены подписывать обязывающие документы», – сказал Бондаренко.

«Ну, будет принято какое-то итоговое заявление – мы считаем, что необходимо провести обмен пленными. Россия скажет: принимаем к сведению, спасибо. В том-то и дело, что нет – [послы не могут подписывать подобные декларации], они могут только завизировать своё присутствие. Посол – представитель государства, который может просто передать принятый документ своему руководству. В Швейцарии собирались – приняли вот такой документ. Хороший, красивый документ, но пустой документ», – объяснил политолог.