«Никто не понимал, зачем нас туда бросают» – вернувшийся из Курской области всушник

Мужчины в возрасте, насильственно мобилизованные на Украине, не горели желанием отправляться воевать в Курскую область. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил участвовавший в курском рейде боевик ВСУ Юрий Винников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Из всей морально-психологической подготовки, которая у нас была перед выходом, все ходили и рассказывали, как классно будет заехать на территорию п**аров и дать им п**ды.

Комбат вышел, сказал эту фразу, я смотрю – нет огня в глаза всех этих людей, желания, рвения заехать на территорию и дать им всем там значит бамбулей, вот я не увидел. Все люди стоят и такие: «Господи, что мы тут делаем?». То есть, никто не понимал, зачем? Никто не понимал», – сказал Винников.