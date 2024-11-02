«Никто не понимал, зачем нас туда бросают» – вернувшийся из Курской области всушник

Вадим Москаленко.  
02.11.2024 17:44
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


Мужчины в возрасте, насильственно мобилизованные на Украине, не горели желанием отправляться воевать в Курскую область. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил участвовавший в курском рейде боевик ВСУ Юрий Винников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мужчины в возрасте, насильственно мобилизованные на Украине, не горели желанием отправляться воевать в Курскую...

«Из всей морально-психологической подготовки, которая у нас была перед выходом, все ходили и рассказывали, как классно будет заехать на территорию п**аров и дать им п**ды.

Комбат вышел, сказал эту фразу, я смотрю – нет огня в глаза всех этих людей, желания, рвения заехать на территорию и дать им всем там значит бамбулей, вот я не увидел. Все люди стоят и такие: «Господи, что мы тут делаем?». То есть, никто не понимал, зачем? Никто не понимал», – сказал Винников.

«Если бы это были парни по 20-25 лет, десантура такая хорошо подготовленная, такая немножко дурная, которым бы как раз заехать и дать кому-то люлей, вот, может, они бы поехали с удовольствием.

А тут люди, с каждым новым приходом возраст становится в среднем все старше, старше и старше, там 40-50 лет. Ну, какая это десантура? Куда им в этот рейд идти? В обороне они могут постоять, с горем пополам», – добавил ВСУшник.

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