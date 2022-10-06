«Никто не признал свою вину и не подал в отставку», – от чиновников Минобороны требуют ответа за ход СВО

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Спецоперация не идёт по плану, вопреки заявлениям ответственных чиновников. Такое мнение высказал депутат Госдумы Константин Затулин в эфире ток-шоу «Время покажет».

«Надо, конечно, делать выводы, перестать увлекаться разговорами о том, что все идёт по плану – это очевидно, что не по плану, план надо менять, называть спецоперацию войной, пусть речь идёт не о формальных актах, а о понимании того, что это Отечественная война, оно должно быть у каждого из нас», – сказал Затулин.

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Чиновники из руководства Минобороны РФ должны последовать примерам офицерской чести и взять на себя ответственность за ошибки, допущенные в ходе планирования и осуществления спецоперации на Украине. Об этом заявил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

«Была начата спецоперация, но до Киева не дошли, в Харьков не вошли. А ведь я знаю точно, что операцию не начинали бы, если бы МО не дало гарантии, что цели и задачи спецоперации в заданные сроки будут выполнены. Потом мы, как говорят в Министерстве Обороны, провели ряд передислокаций. В результате таких скоропостижных передислокаций армия оставила значительную часть территорий, бросила при передислокации большое количество техники и боеприпасов, оставила людей, которые поверили России. Оставили на расправу. Думаю, многие со мной согласятся, что такое течение спецоперации нельзя назвать успешным. И самое страшное в этом всем, что мы не делаем выводов и допускаем одни и те же ошибки раз за разом. Своими действиями или бездействием руководство министерства привело к тому, что поставило Россию под угрозу существования, а мир подвело к порогу ядерной войны. И что в результате? – Ничего.

Никто не признал свою вину и не подал в отставку. Понятно, что стреляться, как это делали аристократы офицеры в восемнадцатом веке, у нас не принято. А ведь стрелялись не только в давние времена, стрелялись и во время войны как советские, так и немецкие офицеры. Были в ходу честь и достоинство. Ладно стреляться, но подать в отставку, как это делают все европейские чиновники в случае публичных провалов, можно же было. Но и этого никто не делает.

Напротив. Работают боты в социальных сетях, оправдывающие провалы. Руководство с непроницаемым лицом присутствует на публичных мероприятиях. Стыдно же наверное должно быть. Умереть от такого можно. Но нет. Без должности стыднее. Поэтому за должность держатся до последнего», – пишет Царев в своем блоге.

Его мнение поддержал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Я читал пост Олега Царёва очень жёсткий, посыл у него верный. Ну если что-то пошло не так, ведь кто-то должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. Сейчас ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают, или потому что предательство. Хорошую тут статью напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы – актуальные. Например, «Измена Родине», «Контрреволюционное восстание», «Шпионаж», «Вредительство», «Диверсии», «Терроризм», – отмечает Соловьёв.