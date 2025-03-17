Никто не расслабляется. Парад Победы в Крыму после СВО – Аксёнов
Скоропалительных мирных соглашений с Украиной к 9 мая, скорее всего, не будет. Ситуация напряженная и требует, прежде всего, внимания, а не шапкозакидательских заявлений.
Такое мнение в эфире «Россия 24» высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы не загадывал. Считаю, чтобы быть готовым к лучшему варианту, надо быть готовым к самому худшему развитию событий, и тогда лучший вариант придёт сам собой. Я бы не забегал вперёд. Уверен, что лидер погружён и все основные вопросы, касающиеся специальной военной операции, держит на контроле и разбирает сам.
Я это знаю, но если бы я этого не знал, то тоже сомневался в каких-то вещах. И те решения, которые принимаются, поддерживаются нами без вариантов. Поэтому не будем забегать вперёд.
Я считаю, что время сейчас покажет, и оценка лидером той ситуации, которая есть в мире, поможет выйти на правильное и единственное верное решение в национальных интересах нашей страны. Но я всё равно всем говорю: шапкозакидательством заниматься не стоит точно. Ещё 54 страны в блоке против нас находятся, и ситуация требует постоянного напряжения и внимания, в первую очередь, от руководителей», – подчеркнул он.
По словам Аксенова, в республике продолжает действовать «желтый режим» опасности. Поэтому массовых мероприятий не будет ни 18 марта к годовщине воссоединения с РФ, ни к 80-летию Победы.
«Всё будет зависеть от того, какая будет ситуация на фронте. Мы, как прифронтовой регион, держим руку на пульсе. То есть, публичных мероприятий, если СВО будет продолжена, не состоится – уличных публичных больших мероприятий не будет. Все мероприятия будут после достижения целей специальной военной операции», – заключил Аксёнов.
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