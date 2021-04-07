Подпишись на рассылку
07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Украина
Просмотров:

Никто не скажет, где остановятся бойцы ЛДНР, если Украина начнёт войну – Пушилин

Новости Украины

Несмотря на желание освободить территории и оказавшихся в условиях киевской оккупации русских людей, республики Донбасса не будут инициаторами новой большой войны, потому что прекрасно понимают весь её ужас.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Желание освободить территории, освободить русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, если сравнивать с нами – такое желание есть. Но война страшна во всех её проявлениях, мы это знаем как никто другой… У нас есть пример Дебальцево – город, который был оккупирован, и потом был освобождён. Но восстановление продолжается до сих пор», – сказал Пушилин.

Однако, подчеркнул глава ДНР, если Киев всё-таки решился начать большую войну – защитники Донбасса могут не ограничиться территорией только ЛДНР.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся – никто сейчас не скажет. Потому что если мы окунёмся в подготовку наших военнослужащих, то они обучаются по разным направлениям. И в плане обороны, и в плане наступательных действий. Причём, это этапы слаживания между подразделениями ДНР и ЛНР. Поэтому мы просчитываем разные варианты. Как будет на самом деле – покажет время», – резюмировал Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть