Никто не скажет, где остановятся бойцы ЛДНР, если Украина начнёт войну – Пушилин

07.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на желание освободить территории и оказавшихся в условиях киевской оккупации русских людей, республики Донбасса не будут инициаторами новой большой войны, потому что прекрасно понимают весь её ужас.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Желание освободить территории, освободить русских, которые сейчас находятся в несопоставимых условиях, если сравнивать с нами – такое желание есть. Но война страшна во всех её проявлениях, мы это знаем как никто другой… У нас есть пример Дебальцево – город, который был оккупирован, и потом был освобождён. Но восстановление продолжается до сих пор», – сказал Пушилин.

Однако, подчеркнул глава ДНР, если Киев всё-таки решился начать большую войну – защитники Донбасса могут не ограничиться территорией только ЛДНР.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы большой войны не началось. Но если Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся – никто сейчас не скажет. Потому что если мы окунёмся в подготовку наших военнослужащих, то они обучаются по разным направлениям. И в плане обороны, и в плане наступательных действий. Причём, это этапы слаживания между подразделениями ДНР и ЛНР. Поэтому мы просчитываем разные варианты. Как будет на самом деле – покажет время», – резюмировал Пушилин.