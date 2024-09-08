«Никто не собирается выполнять его решения»: Надежды либералов на арест Путина тают после Монголии

Елена Острякова.  
08.09.2024 20:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Президент РФ Владимир Путин может свободно путешествовать по дружественным странам, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест.

Об этом в интервью ютуб-каналу олигарха-иноагента Михаила Ходорковского заявил бежавший в США бывший советник президента РФ, иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин может свободно путешествовать по дружественным странам, несмотря на то, что...

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«Кроме решений международных организаций, в частности МУС, есть еще национальный суверенитет.  Несмотря на то, что многие страны являются членами МУС, в некоторых из них никто не собирается выполнять его решения. Одним из таких государств является Монголия.

Если бы Путин полетел в ЮАР год тому назад, я думаю этого (ареста — ред.) все равно не произошло. Осуществление таких решений ключевым образом зависит от того, кто находится во власти. Если люди, которые относятся с симпатией к Путину, то этого не произойдет», – сказал Илларионов.

В августе прошлого года президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, которая подписала устав МУС.

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