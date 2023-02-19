«Никто не спрячется» – в Киеве обещают жестоко покарать жителей Лимана

Вадим Москаленко.  
19.02.2023 22:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Политические репрессии, Украина


Захваченный в ходе контрнаступления ВСУ населенный пункт Лиман на Донбассе должен подвергнуться показательным чисткам – в руках у бандеровцев оказались списки граждан, сотрудничавших с властями ДНР.

Об этом в эфире «Радио ОН» заявил спикер подконтрольной силовым органам Украины пропагандистской организации InformNapalm Михаил Макарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захваченный в ходе контрнаступления ВСУ населенный пункт Лиман на Донбассе должен подвергнуться показательным чисткам...

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«У меня лежит целый ящик документов по предателям Лиманского района Донецкой области. Заявления, подписанные на вступление во всякие непонятные террористические организации ДНР, и так далее. Не знаю, кому из СБУ это отдать, чтобы не слили и пошло в ход.

Это рукописные документы, электронные документы. Думаю, для СБУ и толковых офицеров они имеют сверхважное значение для дальнейших расследований и наказания коллаборационистов и предателей Украины», – сказал Макарук.

Бандеровец пообещал позаботиться о том, чтобы репрессировать как можно больше жителей Донбасса за «сотрудничество» с ЛДНР.

«Я передам это в СБУ, чтобы находилось под следствием. Это чтобы не делать реверансов и не давать возможности подготовиться руснявым чертям, которые притаились и думают, что всё пройдёт мимо них, и они будут, как ни в чём не бывало, спокойно себя чувствовать», – резюмировал он.

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