Никто не верит: Сценарий Зе-офиса о «заговоре олигархов» проваливается

22.09.2021 14:27 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Находящийся в США президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из своего гостиничного номера по поводу произошедшего в Киеве покушения на Сергея Шефира, который считается «кошельком» главы государства.

Зеленский пообещал и дальше «бороться с криминалитетом и большими финансовыми группами». Одновременно офис президента в Киеве собрал экстренный брифинг. Однако наблюдатели считают, что власть выглядела неубедительно.

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«Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я выдвигаюсь в столицу. Кто за этим стоит, скажу откровенно – не знаю. Пока что. Какие это силы? Может быть, внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне «привет» выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным. На крепость нашей команды это не влияет, на тот курс, который я избрал со своей командой, на изменения, детенизацию нашей экономики, борьбу с криминалитетом с большими, влиятельными финансовыми группами это никак не влияет, а даже наоборот», – заявил Зеленский.

Одесский журналист Юрий Ткачев счёл речь президента неубедительной.

«Владимир Александрович, если бы вы, комментируя новость о покушении на своего «близкого друга», не сияли как начищенный пятак, смотрелось бы куда убедительнее. Ваше актёрское чутьё начинает вам изменять. А больше ничего у вас и нету, так что задумайтесь», – прокомментировал Ткачев.

Тем временем, на экстренном брифинге в президентском офисе в Киеве также продолжали намекать на причастность к покушению олигархических групп, в том числе и близких к России (надо понимать, что это – «камень в огород» Виктора Медведчука).

Вот что на брифинге заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк:

«Выбрана была цель, чтобы предупредить, запугать команду – мотивы абсолютно очевидны. Президент был сразу уведомлен, это был третий или четвертый час ночи, президент сразу был уведомлен о том, что такое событие произошло. Безусловно, его реакция будет… Я считаю, что это покушение не по личным мотивам на Сергея Шефира, это покушение на попытку президенту сломать систему. Мотивов много – есть целые пласты: контрабандисты, уголовные анклавы, которые имеют отраслевую значимость, или даже олигархические структуры, которые имеют свои службы безопасности, например. Или, может быть, это могут быть политические группы, которые имеют отношение к соседней стране. То есть, там много есть условных институций, которые могли прибегнуть к тому, чтобы запугать именно команду президента», – заявил Подоляк.

Редактор киевского промайданного издания «Левый берег» Соня Кошкина обращает внимание на неправдоподобность версии о «покушении олигархов на Шефира».

«Смешно и гадко читать про «приветы» от олигархов. В Офисе было всего два человека, категорически выступающих против «олигархического закона» в нынешней его редакции. Категорически. Потому что так с олигархами не «борются». Один из них – Шефир», – указывает Кошкина.

Ее данные подтверждает замглавреда издания «Страна» Светлана Крюкова.

«Слуги народа» говорят, что Шефир был как раз одним из тех, кто открыто выступал против законопроекта об олигархах в его нынешнем формате. В то время все спикеры, близкие к Офису президента, проводят мысль, что за покушением стоят олигархи. Что явно нелогично с учетом позиции Шефира. И это даёт дополнительные поводы говорить об инсценировке. Тем более, что сам Шефир в последнее время вошёл в конфликт по многим вопросам с Офисом президента и самим Зеленским», – пишет Крюкова.

Киевский журналист издания «Версии» Александр Зубченко обращает внимание, что киллер стрелял именно в водителя авто Шефира, а не в самого соратника Зеленского.

«Несостоявшийся киллер Шефира страдал ярко выраженным слабоумием: целился исключительно в водилу, упорно игнорируя основную жертву. И да: авто было бронировано. Входные отверстия на двери водителя показали, а выходные – нет. Тупые олигархи пошли», – высмеивает Зубченко версию власти.

Он считает, что в целом офису Зеленского не удалось поднять волну «против олигархов».

«Общие выводы по «делу Шефира»: 1) попытка Подоляка поднять волну по поводу «заговора олигархов» блестяще провалилась; 2) все ржут над маниакальным стремлением киллера загасить водителя; 3) реакция самого Зеленского уникальная – кто-то передал ему «привет» через водителя Шефира…4) никакой информационной волны поднять не удалось, поскольку всем п***й», – резюмировал Зубченко.