«Никто не возвращается!» – украинские военкоматы гребут даже особо ценных спецов из ВПК

Вадим Москаленко.  
05.06.2024 08:01
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Всё новые подтверждения истощения мобилизационного ресурса приходят из Киева – теперь в мясорубку на передовую забирают даже ценных специалистов с военных производств, которым, по идее, должна полагаться бронь.

На это в ходе заседания Верховной рады посетовал член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё новые подтверждения истощения мобилизационного ресурса приходят из Киева – теперь в мясорубку на...

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«Вопрос бронирования людей в оборонно-промышленном комплексе. Люди, выполняющие государственные контракты, идя в военкомат обновлять данные (после того, как мы приняли закон), больше оттуда не возвращаются. И мои обращения в различные ответственные министерства пока не решили эти вопросы.

И каждый час работники из критических направлений ВПК, и не только, идут, попадают в ряды Вооруженных сил, и у нас эти отрасли могут завтра остаться без ключевых людей, которые делают снаряды, дроны и другую технику.

Если сегодня-завтра правительство не решит этот вопрос, то мы потеряем несколько тысяч работников, которые сейчас работают на оборонно-промышленный комплекс», – сокрушается Костенко.

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