Никто не захочет платить за восстановление Украины без Юго-Востока – эксперты

Финансирование восстановления Украины становится главным вопросом для ее заокеанских и европейских кураторов. Сделать страну «витриной» либерального капитализма не получится, а без юго-восточных областей она себя не прокормит.

Об этом говорили эксперты в эфире «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, всё-таки, это уже финальные сцены, – считает кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов. – Проблема ведь сейчас экономическая – и стоит очень жёстко: кто будет платить за ту или иную послевоенную реконструкцию Украины. Украину будут сдавать, это понятно. Но ничего подобного Германии, или Кореи, или Тайваня из Украины не получится сделать по целому ряду причин. То есть – витрину из нее не сделать. Из этого следует, что никто не будет вписываться вообще в эту модель, потому что она замарает всех западных политиков любого государства: будут постоянные скандалы, разворовывания. Поэтому мирный договор, при котором часть территории Украины будет частью ответственности каких-то западных метрополий, это не для того система строилась. И в этом смысле сейчас уже возникает вопрос, а кто будет платить за это? И это очень серьёзная тема, поэтому от этого будут зависеть условия мира, в конечном итоге. Никто, наверное, на этот вопрос сейчас точно не может ответить, потому что для нас тоже, знаете ли, не однозначно».

Ученый добавил, что расчеты экономической основы националистической Украины американские спецслужбы делали еще полвека назад.

«Есть рассекреченный документ ЦРУ, это доклад 60-х годов, который анализирует вопрос украинского национализма с выводом экспертов, что украинский национализм не выгоден. Знаете, почему? Потому что восточные районы уходят в этом случае, и тогда Украина не состоятельна, несостоявшееся государство, фейл. Это очень легко просматривалось, и именно поэтому не имело смысл поддерживать национализм в рамках проекта Большой Украины.

Потому что при расколе автоматически эта часть не сможет существовать. Не получится из нее Австрии, которая образовалась как государство после Первой мировой войны, когда она возникла мгновенно и небольшие окрестности вокруг», – подчеркнул Тихонов.

Блогер и когнитивно-поведенческий психолог Олег Глазунов напомнил, что подобные опасения были на счет Крыма, что регион будет глубоко дотационным, и либеральная публика сразу предпочла списать все свои беды на Крым.

«Мы забываем, как было с Крымом. Мои друзья, которые не местные, а московские, они не очень понимали реальную экономику здесь, как это работает. И когда либеральные или оппозиционные силы начинали рассказывать, что Крым дотационный регион, что вот ты недополучил пенсию, или там ещё что-то еще – из-за того, что все деньги пошли на Крым, мало кто говорил, какие здесь сосредоточены рекреационные и военные ресурсы, да и техническая база здесь в общем хорошая, – подчеркнул он. – У людей просто всё идет от незнания, и когда мы говорим, кто будет платить, мы забываем о том, какие самые богатые области с точки зрения экономики – Луганская, Донецкая, Харьковская, частично Сумская, Крым и Кривой Рог. Соответственно, по потенциалу, например, почему Байден со своим сыночком ещё в 2014 году хотели забрать Юго-Восток – это сланцевый газ. Люди не важны вообще, там никто не нужен, только ресурс».