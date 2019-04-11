Никто не захочет стрелять в американцев – политолог о миротворцах на Донбассе

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

Миротворческие силы, куда войдут представители США и других стран НАТО в случае появления в Донбассе, быстро заставят прекратить огонь.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, считающийся близким к украинскому политику Виктору Медведчуку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В части урегулирования кризиса на юго-востоке даже мои коллеги, в общем-то, толковые люди, по-моему, тоже ничего не понимают. Они начинают выдумывать всякие абсолютно нереалистические версии. «Вот, миротворцы, но не так как Путин хочет, только на границе, а чтобы всюду». Хотеть не вредно. Я точно знаю, что этого не будет. Не будет миротворцев всюду.

Вы согласитесь поставить миротворцев на границе, и там будут стоять американцы, немцы, французы, болгары, кто угодно. И я вас уверяю, что через день стрелять перестанут. Никто не захочет иметь дело – быстро разберутся, кто убил американца-миротворца», – сказал Погребинский.