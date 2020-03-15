15.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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Никто не заставит Россию и Донбасс капитулировать – Монтян




Инициативы и предложения президента Украины Владимира Зеленского и его команды по достижению мира в Донбассе являются не более чем пиаром и лицемерием.

Об этом на своем YouTube-канале заявила известный киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу оговорюсь, как человек совсем недавно месяц проживший в ЛДНР, эту затею Сивохо откровенно нерабочим вариантом налаживания коммуникаций для реального диалога и примирения.

Никаких подвижек в этом процессе не будет, пока Зеленский не перестанет пытаться впарить России и ЛДНР фактическую капитуляцию под видом мирного процесса, то есть пока Зеленский не перестанет пытаться получить под контроль территорию ЛДНР с дальнейшей тотальной зачисткой всех противников украинской власти, никакого мирного процесса и реинтеграции невозможно в принципе.

Поэтому все эти платформы и диалоги без понимания того, как и на каких условиях возможно реинтегрировать ЛДНР – это чистый самообман и пиар акция», – убеждена Монтян.

Напомним, ранее боевики «Нацкорпуса» сорвали проведение презентации «национальной платформы примирения» с Донбассом, избив советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо.

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