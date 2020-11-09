«Никто никого и не собирался убивать»: Почему санкции России не привели к краху Украины

09.11.2020, Киев, Игорь Петров

Почему санкции, о введении которых заявляла Россия в ответ на недружественные шаги официального Киева, не привели к коллапсу экономики Украины? Об этом «ПолитНавигатор» спросил киевских экспертов.

Наиболее эффективные санкции были применены еще в начале серьезного охлаждения отношений РФ и Украины, считает украинский эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

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«Тогда они ударили по некоторым отраслям. Когда Россия перестала покупать продукцию украинского машиностроения, это привело к резкому падению объемов производства. Это был сильный удар, но он произошел в первые годы ухудшения отношений. Ударили санкции по авиаперевозчикам, когда было закрыто воздушное пространство – наши авиаперевозчики стали неконкурентоспособными на маршрутах на восток от Украины, поскольку им приходилось облетать территорию России.

Эффект был и от закрытия транзита продукции в страны Средней Азии.

Пострадала кондитерская промышленность. Другие отрасли – такие, как добыча руды, пострадали не очень сильно. Сельское хозяйство пострадало частично – были поставки некоторых видов сельхоз продукции», – сказал он.

«Санкции – галимое политиканство и пропаганда. Никакого практического значения они не имеют. Кому надо – обойдут эти санкции без проблем. Другое дело, что многим из украинских политиков, в отношении которых Россия ввела санкции, это не надо», – считает юрист Татьяна Монтян.

По мнению украинского эксперта энергетического рынка Валентина Землянского, по украинской экономике ударили не столько санкции, сколько политика импортозамещения в России, из-за которой спрос на украинскую продукцию резко упал.

«Санкции носили больше показной характер, нежели были инструментом экономического давления. Потери украинская экономика понесла, но не столько из-за санкций, сколько из-за импортозамещения, от того, что в России просто отказались от продукции украинских предприятий», – сказал Валентин Землянский.

Тем не менее, совокупный эффект санкций и разрыва экономических отношений оказался для украинской экономики весьма чувствительным.

«Процесс идет поэтапно. Транзит газа сокращается, нефтяной транзит – тоже, хотя там тоже подписали контракт на 10 лет. Российский рынок закрылся, потерян экспорт на 20 млрд. долл. в год. Для страны, у которой бюджет сопоставим с этой цифрой, это – чувствительный удар», – сказал Валентин Землянский.

Он подчеркнул, что, вводя санкции, Россия не ставила целью развал украинской экономики, так как прежде всего ей самой невыгодно иметь под боком коллапсирующую страну.

«Доводить ситуацию до катастрофы Россия не заинтересована, поскольку ей же потом эту ситуацию и придется разгребать. Зачем доводить экономику Украины до удушения? Окончательная дестабилизация Украины станет проблемой для самой России. Штаты – далеко, Европа дистанцируется, у нее есть прослойка восточно-европейских стран, выполняющая защитные функции. Никто никого и не собирался убивать. Если говорить о нынешней ситуации, то все само разваливается, никого специально душить не надо. Поэтому Россия не заинтересована ни в окончательном распаде Украины, ни в окончательном ее экономическом коллапсе. Такой цели просто не ставилось», – сказал Валентин Землянский.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга отметил, что элиты обеих стран использовали санкции с целью обогащения.

«Все эти санкции – украинские против России, российские против Украины – принимались ради двух целей. Во-первых, пиар. Все работали на свой традиционный электорат, который имел четкую этнокультурную окраску. С украинской стороны все больше кричали «геть от Москвы!», с российской – «сколько мы будем кормить этих хохлов!» и т.д.

Но для олигархических элит все эти лозунги и межэтнические конфликты выгодны лишь в момент выборов. В этот момент эти элиты вроде бы как становятся врагами, тыкают друг в друга пальцами, а все мы голосуем за них, чтобы они вроде бы как отстаивали наши интересы. После выборов это все для них уже лишнее. После выборов оказывается, что санкции можно обойти и даже использовать для увеличения прибыл с помощью схем вроде «Роттердама плюс», контрабанды через Белоруссию и прочее. Это – вторая цель санкций», – сказал Волга.

Третьей стороной, заработавшей на санкциях, является руководство Белоруссии.

«Тот, кто предоставляет свою территорию для этих схем, т.е. Батька, тоже зарабатывает на этом. Это такая игра на троих – тут не только украинская и российская, но и белорусская сторона.

Я не знаю, кто в ней участвует с российской стороны, а кто участвует с белорусской, можно понять, зная, что в Белоруссии только одни хозяин.

У нас больше всего заработали два человека – Медведчук и Порошенко, которые являются партнерами в целом ряде проектов. В частности, поставки российских нефтепродуктов через Белоруссию были совместным бизнесом Медведчука и Порошенко. Белоруссия использовалась как своего рода буфер, как некая «Швейцария», которую во время Второй мировой войны никто не трогал и все использовали как финансовый центр», – сказал Василий Волга.

По оценке Дмитрия Марунича, «серый» реэкспорт российских нефтепродуктов через Белоруссию в целом был незначительным.

«Я не слышал о масштабных схемах поставок российских нефтепродуктов через Белоруссию, там есть свое мощное производство. Это подтверждается изменением динамики поставок во время «нефтяной войны» между Белоруссией и Россией. Тогда резко упали поставки сюда белорусского бензина и дизельного топлива. Белорусы тогда потеряли более 20% той доли, которую они имели на украинском рынке, а они занимали тогда примерно половину рынка. То есть, у белорусов просто не было сырья. Отсюда можно сделать вывод, что реэкспорт российских нефтепродуктов через Белоруссию был незначительным, иначе бы он так сильно не провалился», – сказал Марунич.

Тем не менее, после введения в июне 2019 года запрета на поставки в Украину нефтяного битума, через Белоруссию нелегально завозились значительные его объемы. Российский «серый» реэкспорт через Белоруссию покрывал большую часть потребностей Украины в битуме для дорожного строительства.

«С 2019 года действовало эмбарго на поставки битума. Много битума везли контрабандой, через подставные фирмы. Если бы он завозился легально, государство получало бы соответствующие платежи.

Поставки шли через Белоруссию, на них зарабатывали посредники, которые продавали его тут. Бюджет недополучал деньги. Конечно, из Белоруссии завозился и Белорусский битум, там есть и свои производители, но часть «белорусского» битума имела российское происхождение», – сказал Дмитрий Марунич.

В октябре Россия сняла запрет на поставки битума, и теперь деньги будут идти в бюджет Украины, а не тем, кто создал реэкспортные схемы.

«Надеюсь, теперь эти схемы закроются, и все платежи в бюджет будут платиться. В принципе России все равно, как она поставляет этот битум. Там его производители просто зарабатывают деньги. А госбюджет Украины нес потери из-за того, что эти поставки шли контрабандой. При этом битум все равно завозился, потому что в стране ведется интенсивное дорожное строительство», – сказал Дмитрий Марунич.

Татьяна Монтян считает, что схемы поставок через Белоруссию все равно сохранятся.

«Наши сейчас и с Батькой поссорились. Может, из-за этого что-то и будет хуже теперь для Украины. Но Батька при всех прочих равных, прежде всего, думает о своем кармане, а уже потом о политиканстве. Кто у нас зарабатывает на всем этом – не знаю, но кто-то обязательно зарабатывает, и тот, кто зарабатывает, обязательно больше всех орет про «агрессивного агрессора». И я уверена, что в России об этом знают. Все это чистой воды политиканство и клоунада. Как пилили вместе деньги, так и пилят. И всех все устраивает, все чувствуют себя великолепно», – отметила Татьяна Монтян.

Российские санкции уже не имеют первоначального эффекта на украинскую экономику и не оказывают какого-то существенного влияния на торговлю, считает Дмитрий Марунич.

«В целом украинская экономика уже пережила эти санкции, приспособилась к ним. Сейчас они уже не оказывают серьезного влияния. Но если их отменят или смягчат, это приведет к тому, что украинская экономика оживится, по крайней мере, те предприятия, которые поставляют свою продукцию в Россию», – подытожил эксперт.