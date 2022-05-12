«Никто никого не насиловал» – в Киеве опровергли свои же порно-фейки

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Новости Украины

Уполномоченная президента Украины по правам ребёнка Дарья Герасимчук поставила в неудобное положение украинских пропагандистов и телеведущих, жаждущих фейков о российских военных.

Своё заявление Герасимчук сделала в эфире польского телеканала «Белсат», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прессе появлялись такие сообщения о том, что дети становились жертвами насилия со стороны российских оккупантов. Есть ли у вас какие-то данные, которые вы бы могли подтвердить?» – спросила телеведущая.

«На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия», – разочаровала омбудсмен.

«Вот так – Русские никого не насиловали. Герасимчук опровергла, в том числе и фейки, распространяемые ее коллегой Людмилой Денисовой (уполномоченная Верховной рады по правам человека – ред.). Что подвигло женщину на столь мужественный и принципиальный шаг, который может иметь для нее неприятные последствия, остается только догадываться», – комментирует бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону восставшего Донбасса и ныне работающий в ЛНР.

Отметим, ранее Людмила Денисова сообщила, что только с 1 по 14 апреля Офис омбудсмена получил около 400 обращений об изнасиловании, и звонки продолжают поступать. Так выглядит один из эпизодов, о которых она писала на своей странице:

«На специальную телефонную линию Уполномоченного для предоставления конфиденциальной психологической помощи обратилась девушка 17 лет и ее бабушка, которые предоставили разрешение на публикацию ее истории. В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвы».