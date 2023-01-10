Нельзя занижать значимость и пользу русского языка как международного, тем более, что на «мову» очень многое ещё не переведено, но то, что уже в первый год правления Саакашвили грузинские дети знали английский, но не понимали по-русски, факт позитивный, как перспектива для Украины.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень люблю украинский язык и считаю, что он должен быть единственным государственным. Я считаю, что ему нужно оказывать всемирную поддержку, чтобы все граждане Украины свободно владели украинским языком, и вся документация, всё должно быть по-украински. Но язык для меня несёт две функции. Первая – это средство получения информации, и второе – это средство общения. Если представить, что я говорю только по-украински, я сужаю себе сразу объемы полученной информации, потому что, к сожалению, по недомыслию наших властей – очень много не переведено на украинский язык. И я сужаю себе общение, потому что таджик меня не поймёт по-украински, не поймёт эстонец и любой другой человек, который владеет русским языком. Русский язык – это средство межнационального общения. Но надо создавать все условия для украинского языка и, хочу сказать, и для английского. Я бы очень хотел, чтобы наши школы перешли полностью на украинско-английское обучение. Потому что английский ещё больший, чем русский, язык межнационального общения и язык получения информации», – рассуждал Гордон.

Также он привёл «конкретный пример».

«Ещё в 2005-2006 гг. в Грузии меня потрясло то, что грузинская молодёжь уже не понимала по-русски. Они учились в школах на грузинском и английском языках. Это было нововведение Михаила Саакашвили. Я очень хочу, чтобы мы с первого класса перешли на обучение в школах на украинско-английский. Если кто-то хочет говорить дома, в компаниях по-русски, да какие проблемы? Хоть по-китайски. Мы не воюем с языками, мы воюем с фашизмом. Вот наш главный посыл», – трепался пропагандист.