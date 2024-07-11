Никто уже не наступает численностью больше взвода – Бортник

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И Россия, и Украина на словах завышают потери личного состава противника в ходе СВО. Это обусловлено снижением реального числа убитых и раненых из-за применения новой тактики.

С таким утверждением на ютуб-канале «ПолитЭксперт» выступил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что тактика войны поменялась. Массовое применение дронов привело к тому, что сейчас даже наступающие подразделения редко когда действуют численностью больше взвода. Иногда можно увидеть роту. Я не могу вспомнить, когда мы видели полноценный батальон в наступлении. Чаще всего это двойки и тройки. Это несколько боевых групп, созданных на базе взвода. Поэтому потери сторон в этой войне уменьшились», – сказал Бортник.

Он отметил, что подготовка и защищенность солдат с обеих сторон значительно выросли.