Никто уже не наступает численностью больше взвода – Бортник

Елена Острякова.  
11.07.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


И Россия, и Украина на словах завышают потери личного состава противника в ходе СВО. Это обусловлено снижением реального числа убитых и раненых из-за применения новой тактики.

С таким утверждением на ютуб-канале «ПолитЭксперт» выступил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И Россия, и Украина на словах завышают потери личного состава противника в ходе СВО....

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«Мы видим, что тактика войны поменялась. Массовое применение дронов привело к тому, что сейчас даже наступающие подразделения редко когда действуют численностью больше взвода. Иногда можно увидеть роту. Я не могу вспомнить, когда мы видели полноценный батальон в наступлении. Чаще всего это двойки и тройки. Это несколько боевых групп, созданных на базе взвода. Поэтому потери сторон в этой войне уменьшились», – сказал Бортник.

Он отметил, что подготовка и защищенность солдат с обеих сторон значительно выросли.

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