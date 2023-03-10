«Никто уже не сунется! Будем как Тайвань!» – в Киеве мечтают остановить русских угрозой союза с США

Украине нужно союзническое соглашение с США по примеру того, которое существует между Штатами и китайским Тайванем или Республикой Корея. Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению дипломата, Украина сможет чувствовать себя в безопасности, только если будет знать, что за нее будут готовы воевать американские солдаты.

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«Превентивное действие, которое снизило бы очень серьезно вероятность попыток России в дальнейшем, которые они, очевидно, будут хотеть сделать, взять реванш, – это соглашение со влиятельной страной, ядерной, которая имеет мощность такую, чтоб можно было бы вместе вставать в оборону – или они нам помогают, или мы им. Так вот, на сегодня у нас такого соглашения нет ни с кем в мире, союзнического, но у США есть такие соглашения, скажем, с Тайванем. Почему я не верю в то, что там Китай сунется именно в военном плане, потому что будут, конечно, другими способами, но пока США имеют соглашение о помощи в обороне Тайваню, или такая же ситуация с Южной Кореей, – никто туда не сунется. Потому сегодняшнее рамочное соглашение с США о стратегическом партнерстве выполняется, но сами обстоятельства настолько уже изменились, что мы можем говорить об углублении наших отношений от стратегического партнерства к союзническим», – заявил Чалый.