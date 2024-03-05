«Никто в мире этого не понял!» – нацист Мосийчук сгорел со стыда от поступка правительства Украины

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Пиар-акция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со встречей с руководством Польши на украино-польской границе, куда поляки не пришли, ярчайше показывает, что это позорное украинское правительство нужно срочно менять.

Об этом на канале «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пиар-акция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со встречей с руководством Польши на украино-польской границе, куда...

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«Когда Шмыгаль опубликовал это фото с «шмыгалятами» на границе, я имел после этого разговор с двумя бывшими премьер-министрами украинского правительства. И им стыдно, потому правительство всегда было рабочим инструментом. Они были хорошие, плохие, неважно, но это был рабочий инструмент. Никогда правительство не превращалось в клоунаду. Да, эпатаж был, но он был в парламенте, его не было никогда в правительстве, в правительстве была рутинная работа», – сказал экс-депутат.

Он подчеркнул, что перформанса Шмыгаля на границе вообще не понял никто и нигде.

«В данном случае – это вообще цирк, клоунада. Заранее зная, что никто не приедет, потому что за сутки Туск сказал… приехали, сфотографировались. Одеты непонятно как, хорошо хоть не в трусах, не в плавках купальных на Тисе. Я не понимаю логики появления этого фото, его не понял никто – ни в мире, ни в Украине.

Поэтому вопрос правительства у нас реально перезрел. Правительство из рабочего механизма превратилось в какой-то филиал по п…дингу денег и клоунады», – сокрушался Мосийчук.

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