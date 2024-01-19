Нищая Болгария не в состоянии отправить обещанную Киеву бронетехнику

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Болгария до сих пор так и не отправила на Украину безвозмездно обещанные старые советские БТР и ПЗРК.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», стало известно на заседании парламентского комитета по обороне.

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Министр обороны Тодор Тагарев заявил, что логистическая часть уже ясна, но вопрос в том, кто оплатит эту процедуру.

«Уже понятно, кто их куда будет загружать, куда они пойдут», – сказал министр, слова которого приводит Болгарское национальное радио.

При этом он добавил, что такого рода поставка представляет собой затратную логистическую операцию.

«Мы также знаем, какая сумма необходима. Это было бы терпимо для нашего бюджета, но сначала мы пробуем вариант в формате «Раммштайн»: не скажет ли другой наш союзник – ах, это очень хорошая идея, я заплачу за транспорт. Правильно, если желающих нет, будем искать другие варианты, будем искать финансирование. Если будет необходимость, мы обратимся и к вам», – заявил министр.

Соглашение о предоставлении Киеву 100 болгарских бронетранспортеров было подписано министерством внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины в августе прошлого года. 22 ноября документ ратифицировал парламент страны, но президент Румен Радев наложил на него вето, заявив, что техника может пригодиться самой Болгарии для охраны границы или в борьбе со стихийными бедствиями.

Кроме того, в декабре 2023-го болгарский парламент одобрил предоставление Украине дополнительной военной помощи, предусматривающее, что ВСУ получат неисправные или не нужные болгарской армии ПЗРК и зенитные ракеты.