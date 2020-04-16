Нищая Молдова не выживет без кредитов России и МВФ – премьер

16.04.2020, Москва, Елена Острякова

Доходы молдавского бюджета упали вдвое. В апреле страна проедала запасы.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил премьер-министр страны Ион Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с 17 марта практически вдвое упали доходы госбюджета. Мы сейчас можем платить пенсии и зарплаты исключительно из-за того, что мы накопили сверхдоходы в первые два с половиной месяца. У нас только таможня дала на 27% больше, чем в прошлом году. Мы, извините за выражение, на том жирке сейчас и живем», – признал Кику.

Единственная надежда на выживание – это кредиты МВФ и России.

«Единственные деньги, которые мы получили, – это последний транш от МВФ. Мы успешно закончили программу в 20 млн долларов. Новый кредит 4 млрд лей (200 млн долларов – ред.) должен поступить до конца апреля. Есть у нас соглашение с РФ, которое, надеюсь, подпишется. Там тоже 4 млрд лей, для того, чтобы мы могли компенсировать снижение собственных доходов», – отметил премьер.

При этом лидер прозападной молдавской оппозиции майя Санду считает, что Россия дает кредит под слишком высокие проценты.

«Что касается этого займа, я была бы более осторожной. Исходя из того, что было сказано, это дорогой кредит. А проценты составят десятки миллионов евро. Не понимаю, почему у русских нужно брать деньги с высокой процентной ставкой», – заявила Санду в эфире PublikaMD.