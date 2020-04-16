16.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Финансы, Экономика
Просмотров:

Нищая Молдова не выживет без кредитов России и МВФ – премьер




Доходы молдавского бюджета упали вдвое. В апреле страна проедала запасы.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил премьер-министр страны Ион Кику, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас с 17 марта практически вдвое упали доходы госбюджета. Мы сейчас можем платить пенсии и зарплаты исключительно из-за того, что мы накопили сверхдоходы в первые два с половиной месяца. У нас только таможня дала на 27% больше, чем в прошлом году. Мы, извините за выражение, на том жирке сейчас и живем», – признал Кику.

Единственная надежда на выживание – это кредиты МВФ и России.

«Единственные деньги, которые мы получили, – это последний транш от МВФ. Мы успешно закончили программу в 20 млн долларов. Новый кредит 4 млрд лей (200 млн долларов – ред.) должен поступить до конца апреля. Есть у нас соглашение с РФ, которое, надеюсь, подпишется. Там тоже 4 млрд лей, для того, чтобы мы могли компенсировать снижение собственных доходов», – отметил премьер.

При этом лидер прозападной молдавской оппозиции майя Санду считает, что Россия дает кредит под слишком высокие проценты.

«Что касается этого займа, я была бы более осторожной. Исходя из того, что было сказано, это дорогой кредит. А проценты составят десятки миллионов евро. Не понимаю, почему у русских нужно брать деньги с высокой процентной ставкой», – заявила Санду в эфире PublikaMD.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть