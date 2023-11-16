Нищая Молдова продолжает бряцать оружием

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Министерство обороны Молдовы участвует в нескольких проектах по модернизации Национальной армии и замене устаревшей военной техники на новую.

Об этом в интервью Radio Moldova сообщил министр обороны РМ Анатолий Носатый.

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По его словам, до конца этого года Республика Молдова получит современную систему контроля воздушного пространства, а в 2024 году — и ракеты.

«Системы ПВО мы будем получать постепенно. Они состоят из нескольких составных частей, механизмов отслеживания, здесь речь идет о радарах и средствах перехвата, ракетах. Системы обнаружения будут поставлены до конца этого года. Мы также получим некоторые системы перехвата», — заявил Носатый.

Сегодня же в Молдову поступила последняя партия немецких БТР «Пиранья». Всего Молдова получила от Германии 19 таких бронемашин.

Ранее, в сентябре министр обороны сообщил, что РЛС контроля воздушного пространства закупается за счет средств государственного бюджета, но не назвал цену закупки. По словам министра, другие системы, например, раннего предупреждения о возможных опасностях, будут приобретены на средства, предоставленные партнерами по развитию.

В феврале президент Майя Санду в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой также принимал участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, обратилась с просьбой о предоставлении Молдове натовских систем ПВО.

Подобные акции сопровождаются риторикой высшего руководства Молдовы о неактуальности нейтралитета и необходимости обработки общественного мнения о преимуществах коллективной безопасности.