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Республика Молдова получит ещё один кредит от Международного валютного фонда в размере более 170 миллионов долларов США.

Кредит будет предоставлен через Фонд финансирования и устойчивости.

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«Повода для радости в этом нет», – уверен молдавский политэмигрант, бизнесмен Илан Шор.

«Страна уже в долговой яме. В этом марте наш внешний госдолг достиг сумасшедшей отметки $3,6 млрд. К долгам нас толкает ПАСовская политика евроинтеграции. Они как одержимые гребут кредиты от всех подряд: это МВФ, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк развития и реконструкции и так далее. Но не спасают экономику, а загоняют нас в кабалу на десятилетия вперед. И мы еще хлебнем и рост тарифов на энергоносители, и повышение цен — такое у них европейское благополучие», – отметил Шор в своём телеграм-канале.

Политик напоминает, что каждый взятый кредит — это новые ограничения свобод молдавских граждан.

«Мы вынуждены следовать указаниям кредиторов, идущим вразрез с интересами людей. И возвращение долгов станет тяжелым бременем для каждого жителя Молдовы», – подчёркивает он.

«Очевидно, что толку от их кредитов нет. Кредитов у нас вагон, а страна в кризисе. Это подтверждает даже Всемирный банк, снизивший прогноз роста экономики Молдовы с 4,2 до 2,2%. Благополучие нации не может строиться на долгах. Самое время пересмотреть нашу экономическую политику, чтобы обеспечить суверенитет и улучшить жизнь наших граждан», – резюмирует Илан Шор.