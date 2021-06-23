23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
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Нищая Украина не переварит Крым и Донбасс – киевский нацист

Новости УкраиныПрактически умершая украинская экономика не в состоянии обеспечить полноценное возвращение Крыма и Донбасса под...

Практически умершая украинская экономика не в состоянии обеспечить полноценное возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева, даже если эти территории будут получены без каких-либо препятствий.

Об этом в эфире ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель отдела экономических исследований Института национального развития, член «Нацкорпуса», нацист Александр Чупринюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение территорий для Украины возможно только при условии наличия сильной и развитой экономики. Даже если Владимир Путин в один прекрасный день захочет отдать нам эти территории, Украина просто из-за недостатка ресурсов будет неспособна этого сделать. Мы не сможем полноценно реинтегрировать эти территории», – сказал он.

В качестве примера Александр Чупринюк привёл ликвидацию ГДР, намекнув при этом, что наибольшего расцвета Германия якобы достигла при Гитлере.

«Для примера скажу, что после развала СССР Западная Германия двадцать лет реинтегрировала Восточную Германию. То есть, одной из самых развитых экономик мира понадобилось более двадцати лет, чтобы полностью вернуть свою страну в то состояние, в котором она была сначала», – добавил неонацист.

По его мнению, чтобы иметь шанс на возвращение Крыма и Донбасса, Украина должна стать страной мирового уровня с ведущей экономикой.


«Вопрос о том, сколько понадобится для этого Украине, больше риторический, потому что это точно более двадцати лет. А может даже тридцать-пятьдесят лет.

А для этого Украине необходимо ставить большую глобальную экономическую цель – Украина должна стать ведущим мировым государством мира с сильной экономикой. Мы должны придерживаться концепции устойчивого развития и роста», – фантазировал Чупринюк.

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