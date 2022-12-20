Нищая Украина не потянула американский ленд-лиз

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Вашингтон передает военную помощь Украине по другим программам и не использует ленд-лиз, который должен был заработать в ноябре.

Об этом в эфире телеканала Киев, передает в комментарии телеканалу «Громадське» заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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Он отметил, что механизм ленд-лиза предусматривает, что США могут передавать Украине имеющиеся у них вооружения в аренду или на условиях лизинга.

«Преимущество этого инструмента — быстрота принятия администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины», – говорит Николенко.

По его словам, сейчас Вашингтон решил оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Он добавляет, что недостаточность помощи или ее неэффективность «будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира».

В настоящее время, согласно американскому закону о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, Киев получает военную помощь по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Примечательно, что по этим программам военная помощь оказывается на безвозмездной основе. В отличие от ленд-лиза эти программы не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов.

«Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США, удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов», — резюмировал Николенко.