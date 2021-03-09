«Нищеброд Лукашенко!» – NEXTA села в лужу с «новым обжигающим расследованием»

09.03.2021, Москва, Елена Острякова

Премьера фильма «Золотое дно» польского блогера Степана Путило о «богатствах» Александра Лукашенко вызвал разочарование – и в Белоруссии, и в России.

Видеоролик, ради изготовления которого Путило 10 дней не обновлял свой телеграм-канал «Нехта», координирующий протесты в Белоруссии, не содержит новой информации. В фильме в основном перечисляются государственные резиденции Лукашенко и государственный транспорт.

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«Я не вижу собственности Лукашенко как таковой, видно государственную собственность, которой пользуется он. И здесь нельзя говорить о каких-то частных интересах, можно только говорить о нерациональном расходовании государственных ресурсов», – сказал политолог Станислав Белковский в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы».

Придерживающийся кардинально противоположных взглядов его коллега Армен Гаспарян возмущен тем, что Путило представил Александра Лукашенко «нищебродом».

«Сломался я на моменте, когда сказали, что у Александра Гигорьевича Лукашенко имеется автомобильный парк машин премиум-класса стоимостью аж 4 миллиона евро. Просто, для понимания: зарплата нашего величайшего футбольного дарования Александра Кокорина, который нынче осваивает кожаные трусы в «Фиорентине», составляла чуть больше трех миллионов евро в год. То есть, я правильно понимаю, что Александр Григорьевич Лукашенко с этой точки зрения законченный абсолютно нищеброд, который за 27 лет сумел скопить столько, сколько Кокорин за один год, сидя на банке в московском Спартаке?», – сказал Гаспарян в эфире «Вести ФМ».

Блогер и Журналист Михаил Шахназаров считает, что Путило подошел к разоблачению Лукашенко не творчески.

«Дворец, значится, нашли у него, и часы – 17 тысяч долларов. Да что ж за дешевка такая-то? Постыдился бы батька носить! Слушайте, вы бы хоть методичку поменяли. Не прокатит. Нам должно быть весело. Ну найдите еще что-нибудь. Вот золотые батоны находили. Я не знаю, правда это или нет. Но у этого дурачка мог бы и золотой батон оказаться. И золотой батон колбасы докторской, любительской, с вкраплениями из бриллиантов», – иронизирует Шахназаров в своем видеоблоге.

Белорусский политолог Алексей Дзермант назвал фильм Путило «польской поделкой», которая подражает «расследованию» Алексея Навального про «дворец Путина» в Геленджике.

«Видно, что из центра пришла одна и та же методичка – в докладе корпорации Рэнд (они там темники разрабатывают) как раз и было о том, что нужно всячески обличать власти недружественных стран, спекулируя на чувстве справедливости. Только у поляков получилось уж совсем слабо», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

С ним согласен его оппонент – бежавший на Украину Игорь Тышкевич.

«Сюжет в чем-то похож на российский. То есть, упор на эмоции, сравнение роскоши в расчете на традиционные ценности общества. Есть женщины, сын и так далее, и тому подобное. По идее, это должно было идти на массы. Эффект будет, но вряд ли он породит мощную волну, сметающую власть.

Поскольку ядро протестных настроений – городской средний класс, тут лучше бы зашли цифры и документы, а не эмоции. Влияние на “болото” и саппортеров Лукашенко? Сомнительно. Значительная часть информации так или иначе уже была в публичном пространстве. Поэтому первая волна негатива “вот оно что” будет, но она гасится пропагандой – мол “об этом говорили и не доказали”», – написал Тышкевич в своем блоге.