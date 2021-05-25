Нищета, бесправие и… турки: Тбилиси охватили массовые протесты

25.05.2021, Тбилиси, Леван Лежава

Длящееся более полугода противостояние противников строительства ГЭС «Намахвани» и грузинского правительства перенеслось на улицы Тбилиси. Участники протестной акции перекрыли движение на Набережной у Дома юстиции, а после перебрались на центральный проспект грузинской столицы.

Об этом с места событий передает специальный корреспондент «ПолитНавигатора» в Тбилиси.

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Протестующие выдвинули властям ультиматум, в котором требуют упразднить контракт между правительством и турецкой компанией-контактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети (Западная Грузия), отправить в отставку министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава и объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

«Давайте встанем рядом друг с другом. Мы люди и должны объединяться без всяких разделений по различным признакам. Для того, чтобы делать благое дело для Грузии, нам не нужна символика», – заявил один лидеров протеста Варлаам Голетиани.

Парадокс ситуации заключается в том, что сегодня Тбилиси живет в ставшем уже для него обычном ритме с протестными акциями, палаточными городками, перекрытием улиц и площадей. Движение «Защитников ущелья Риони» предупредило, что в случае невыполнения требований до 26 мая, масштаб протестных акций увеличится.

Так чем же в данном случае вызваны протесты людей?

В первую очередь, острым дефицитом доверия к властям! За годы независимости население от самых разных властей слышало массу громких обещаний, гарантирующих рост благосостояния, подъем экономики и многие блага. Но суровая же действительность все эти благие намерения с незавидным постоянством опровергала.

Особой причиной беспокойства со стороны населения вызвано участием в проекте турецкой компании. Качество работы турецких фирм в самых разных сферах, а особенно в строительстве вызывает огромное количество нареканий. Всем памятно происшествие в новом здании аэропорта, когда после обычно дождя он превратился в затопленный плавательный бассейн. В случае аварии на плотине затоплен будет уже не аэропорт, а целый регион Имерети (Западная Грузия), что приведет к огромному количеству жертв и масштабной национальной катастрофе. Но даже, если этого и не случится, то сегодня многих людей уже не просто настораживает, а откровенно пугает, что вся территория ущелья реки Риони передается туркам на 99 лет.

Засилье турецкого капитала в грузинской экономике не просто зашкаливает – оно переходит все мыслимые пределы. Уже сегодня возникают сомнения в государственной принадлежности региона Аджарии. Формально он еще считается в составе Грузии, а фактически в нем уже давно всем распоряжаются турки. Многие из них, чтобы добраться домой в восточные регионы Турции, летят в Батуми и оттуда добираются автотранспортом без всяких таможенных досмотров на границе.

Очень интересный момент возникает и с продажей в Аджарии недвижимости. Ее почти перестали покупать граждане из других регионов Грузии и значительное количество иностранцев. Причиной такого поведения является возможность смены юрисдикции Аджарии, ее перехода в состав Турции. Политики могут сладкими голосами петь о чем угодно, а у простых граждан уже появляются серьезные сомнения и отнюдь не беспочвенные.

Столица Аджарии Батуми.

К сожалению, сегодня подобного рода проекты очень часто несут личную выгоду политической верхушке, которая и лоббирует их всяческими методами. Это можно называть прямой коррупцией, колониальной политикой – суть дела из-за этого не меняется.

А вот широким слоям населения достаются одни трудности и проблемы, все усиливающаяся нищета и бесправие. Его как- будто сознательно подталкивают к единственному выбору – бегству за границу. Да и там платят гроши, но это, как говорится, тема для отдельного разговора.