Нищета Украины — причина разгула бандеровщины

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Разгул бандеровщины на Украине напрямую связан с экономическим упадком этой страны.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рост бандеровщины как идеологии на Украине абсолютно совпадает с промышленной и даже сельскохозяйственной деградацией. В тот момент, когда исчезла экономическая база государственности, идеология этого государства могла быть уже любой. Была выбрана идеология классической люмпенщины. Это показатель экономического состояния Украины, к которому она очень долго шла», – сказал Евстафьев.

При этом фигуру Бандеры он считает весьма символической.

«Бандера — по жизни мерзкий персонаж. Смешны и страшны люди, выбирающие его в качестве идеологического маяка. Он люмпен. Он прожил всю жизнь приживалой при тех, кто ему это позволял», – отметил эксперт.