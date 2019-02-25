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25.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Общество, Политика, Украина
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Нищета Украины — причина разгула бандеровщины

Разгул бандеровщины на Украине напрямую связан с экономическим упадком этой страны.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост бандеровщины как идеологии на Украине абсолютно совпадает с промышленной и даже сельскохозяйственной деградацией. В тот момент, когда исчезла экономическая база государственности, идеология этого государства могла быть уже любой. Была выбрана идеология классической люмпенщины. Это показатель экономического состояния Украины, к которому она очень долго шла», – сказал Евстафьев.

При этом фигуру Бандеры он считает весьма символической.

«Бандера — по жизни мерзкий персонаж. Смешны и страшны люди, выбирающие его в качестве идеологического маяка. Он люмпен. Он прожил всю жизнь приживалой при тех, кто ему это позволял», – отметил эксперт.

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