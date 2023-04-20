Нищие и враждующие между собой регионы – в Киеве фантазируют о «России будущего»

Киев должен принять и начать навязывать Западу чёткий проект разделения российских территорий на множество нищих и враждующих между собой квазигосударств.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил близкий к украинским спецслужбам политолог Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии представили «Киевскую карту постРоссии», в которой территория РФ разделена на множество квазигосударств.

«Всегда возникает вопрос – а что будет после победы? Как будет выглядеть пространство, которое мы получим на своих восточных границах после победы? Нашей победой является разрушение Российской империи, потому что это главное условие поствоенного мира.

Мы всегда будем рассматривать, как и значительная часть Запада, будем рассматривать Россию в качестве главной угрозы миропорядку. То есть, она должна быть разрушена.

Если в начале 2022 года этот разговор был популярен только на кухне, то ближе к концу 2022 года об этом начали писать все ключевые издания. Большинство аналитических центров начали разработку неких своих подходов к карте постРоссии.

Сейчас дискурс постРоссии как пространства, на котором не будет единого государства, является одним из ключевых. Я не скажу, что он доминирующий, потому что до сих пор дипломаты на приёмах говорят «Чур меня», когда подходишь, и говоришь, что будет после России.

Отсутствие этой визии, какой будет Россия после победы – это главная проблема, которая есть на Западе. И мы считаем, что этот вакуум мы должны ликвидировать, создав свою карту так, как мы это видим, как это выгодно Киеву», – блеял Кулик.