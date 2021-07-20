Нищих украинцев будут дразнить тройным гражданством чиновников и депутатов

Нищих украинцев будут дразнить тройным гражданством чиновников и депутатовНовости Украины
Если украинских чиновников и депутатов обяжут при заполнении декларации указывать наличие второго гражданства, это вызовет дополнительное раздражение простых людей.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас наличие нескольких паспортов – это бонус, это люди так показывают свой вес, влияние, понты. Поэтому сказать, что это прямо какой-то негатив… В своей околополитической тусовке это только дополнительный престиж скорее, чем повод, чтобы камнями забросали на улице», – говорит Решмедилова.
«С другой стороны, полстраны находится за чертой бедности, половина страны не то что себе поездку в Вену, чтобы попить кофе не могут позволить, они ничего не могут себе позволить. По свежим данным ЮНИСЕФ, в Украине 10 миллионов людей находится за чертой бедности, сводят концы с концами, ещё 19 миллионов людей находится в тяжелейшем финансовом состоянии. О чём это говорит? У людей это будет вызывать раздражение. Это просто дополнительный повод не просто очередной раз бросить косой взгляд и чиновника депутата», – считает эксперт.
«Мне рассказывали, что 9-й созыв [Верховной рады] будет принципиально другим, что они будут эталонными, что они будут вообще из другого теста, другой закваски. Но оказалось, что на манеже всё те же. Как говорил Игорь Валерьевич [Коломойский], два гражданства нельзя, три – в самый раз. Поэтому – бери больше – бросай дальше», – сказала политолог.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в законопроект о двойном (множественном) гражданстве, который до сентября 2021 года должны вынести на рассмотрение Верховной рады, внесут норму, согласно которой люди, которые заполняют декларацию, должны указывать наличие других гражданств, кроме украинского.
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