03.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Нищую Украину раздавит пирамида внешних займов – эксперт


Украина могла бы расплатиться по внешним займам, если бы ее экономика быстро росла, но этого не происходит, вместо этого правительство набирает новые кредиты.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внешний долг Украины уже составляет около 85 млрд долл. «Взять-проесть-взять-перезанять» и т.д. Так эта система работает.

Эту пирамиду можно строить как угодно. Но рано или поздно она все равно завалится.

Теоретически есть условия, при которых эту пирамиду можно «разобрать», но экономика должна показывать чуть ли не двузначный рост в течение какого-то периода времени, 5-7 лет.

Так это было в том же Китае, где рост достигал 16% в год. Но в том-то и проблема, что Украина – не Китай, не Россия и не Польша.

Есть некий вектор развития человеческой цивилизации, а есть некие тупики. Украина забрела в одни из этих тупиков и там стоит запутавшись в трех соснах», – резюмировал эксперт.

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