Ниспровергатели Лукашенко требуют развернуть Белоруссию на Запад

13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бежавший в в Польшу белорусский блогер Роман Протасевич, главный редактор Telegram-канала «NEXTA», который тиражирует фейки, провоцирует беспорядки и курирует протесты майданщиков в Белоруссии, признался в свои прозападных взглядах и выразил уверенность, что Минск должен вести откровенно русофобскую политику, при этом продолжая требовать от России экономических преференций и дотаций.

Об этом он заявил в интервью бывшему пиарщику шарлатанов, скандально известному своими антироссийскими выпадами киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя позиция максимально проста, Путин – международный террорист и военный преступник. Крым – это Украина. Но нет никаких доказательств прямого вмешательства России в дела Беларуси на данный момент. Естественно, что Белоруссия находится на так называемой орбите РФ.

Понятно, что даже после того как в Беларуси пройдут новые честные выборы, новому кандидату, который придёт к власти ему всё ровно придётся выстраивать отношения с Россией. Потому что политика, которая проводилась последние 25 лет в Беларусь, сделала её во многих моментах зависимой от РФ. Также Россия стала самым большим торговым партнёром», – отметил оппозиционер.

Также он подчеркнул, что выступает против союза с Россией, но констатирует, что необходимо сохранить особо выгодные для Минска сохранить отношения с РФ.

«Я выступаю против союза с Россией, так как я человек с абсолютно прозападными взглядами, точно также как все мы, и также как множество белорусов, которые не хотят объединяться с Россией. Но нам придётся сохранять отношения с Россией хотя бы из-за энергозависимости и кредитов. Как бы там ни было Беларусь будет вынуждена ещё долгие годы, другой вопрос в том, что новое руководство должно выбирать прозападный, а не провосточный курс развития», – заключил Протасевич.