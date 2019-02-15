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15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Ниточка вместо галочки. Как обмануть скупщиков голосов

В ходе избирательной кампании на Украине при скупке голосов штабисты от кандидатов уже умудряются «навариваться» на избирателях.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» рассказал экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя судить людей за то, что они берут деньги, но умоляю: берите, но действуйте по совести. Эти дебилы, которые будут заставлять голосовать и давать по 200 гривен, все они воры, потому что меньше тысячи из того, что мне показывали, в смете нет. Так вот, уже есть технологии ставить вместо галочки ниточку, накладывать её на бюллетень, фотографировать и показывать контролирующим воришкам. Делайте, наверное, так тоже», – посоветовал Червоненко.

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