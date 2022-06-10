«Ниточки ведут к Дерипаске»: громкий арест в Москве

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Экс-префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был задержан сегодня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.

Красноярский краевой суд принял решение о заключении Олега Митволя под стражу сроком на 2 месяца. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных компании «Красноярск ТИСИЗ» строительство красноярского метро.

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Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 1960-е. Реальная стройка началась в 1995 и с разной степенью интенсивности велась до 2009. В 2018 на актуализацию проекта были выделены 1 млрд федеральных рублей. «Красноярск ТИСИЗ» во главе с Митволем выполняла Контракт на подготовку проектно-сметной документации. В марте 2022 года Митволь утверждал что санкции против России никак не скажутся на сроках строительства метро в Красноярске.

«Это ведь тот самый деятель, который дал имя одному из приёмов административного нажима на предпринимателей – глагол «отмитволить» долго бытовал в лексиконе инвесторов», – написал экономический аналитик Михаил Крутихин.

Политолог Марат Баширов полагает, что в деле может быть замешан олигарх Олег Дерипаска.

«В крае ни для кого не секрет, что проект метро делался в связке Усс-Митволь-Дерипаска. Губернатор решал вопросы с федеральным центром, Митволь подмазывал по экологии и экспертизе, а близкие к Дерипаске структуры должны были получить строительные контракты. И теперь для этого трио прозвучал третий звоночек. Митволь – это самое слабое звено в этой истории. И есть ощущение, что он потащит за собой всех остальных. А что, по метро, так красноярцы никогда и не надеялись на его открытие. Эта история сродни газификации региона, которая никогда не случится, а также улучшению экологической ситуации в городе. Однако иногда пустой пиар выливается в уголовные дела», – написал Баширов в своем ТГ-канале.

По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна Митволь уже пошел на сделку со следствием.

«Не хочется верить в фабулу обвинения (фальсификация проектной документации на строительство Красноярского метро), но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений. При таких обстоятельствах – считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», – написал Хинштейн.

Дерипаска является совладельцем «Норникеля» и конфликтует с другим акционером Владимиром Потаниным. Митволь в 2020 году рассчитывал стать замом гендиректора этого предприятия по экологии. Но позже именно от него просочилась в прессу информация об экологической катастрофе на «Норникеле»: разлилось 100 тонн дизельного топлива. По его инициативе также произошла оценка экологического ущерба – 107 миллиардов рублей. При этом Потанин оценил ущерб гораздо ниже – в 10 млрд рублей.