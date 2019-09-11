Низкая явка в Крыму дала повод для злорадства врагов России

11.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Низкая явка избирателей на состоявшихся выборах в Крыму дала повод для злорадства врагов России в украинской Верховной Раде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат партии «Европейская солидарность» София Федына обратила внимание, что на выборах в Крыму явка составила 33 процента – это вдвое меньше, чем в 2014 году. Соратница Петра Порошенко считает, что эти цифры можно рассматривать как показатель протестных настроений в Крыму.

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«8 сентября состоялись местные выборы в органы власти, которые провела московская федерация в оккупированном ею Крыму. Я напомню, что московская федерация использует каждые выборы для того, чтобы узаконить своё присутствие на оккупированных территориях и показать лояльность населения, в данном случае крымчан и крымских татар», – заявила депутат.

Однако, с сожалением отметила Федына, на международных переговорах всё чаще крымский вопрос не вспоминают вообще, в связи с чем парламентарий потребовала говорить об этом на всех площадках.

Далее соратница Петра Порошенко начала озвучивать стандартные заявления о том, что ни Киев, ни Запад не признают состоявшиеся выборы. Однако Федину возмутило, что члены фракции Владимира Зеленского слушали ее спич без должного внимания.

«Я понимаю, что вам не интересно, но из уважения к Крыму, пожалуйста, послушайте!» – возмутилась она.