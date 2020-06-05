Низкие цифры по COVID-19 на Украине в сравнении с Россией – фикция

05.06.2020, Киев, Игорь Петров

В Украине уровень заболеваемости COVID-19 ниже чем в России, потому что данные о заболеваемости по результатам тестирования не соответствуют действительности. Реальный уровень заболеваемости выше.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы должны согласиться с тем, что если мы возьмем Россию как пример, то в России 130 миллионов населения. В четыре раза больше, чем в Украине. Только в России почему-то 400 тыс. заболевших, а у нас – каким-то образом 29 получается.

Математически не сходятся цифры.

Это говорит о том, что у нас и карантин фиктивный был (мы сейчас не в масках, хотя должны были бы в них быть), и цифры по тестированию такие же фиктивные. Фиктивное правительство – фиктивный карантин – фиктивные успехи. Давайте говорить правду», – сказал Александр Дубинский.