Низкосортный Киев призвали «не мучить людей» и распустить государство Украина

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина – страна самого низкого сорта в Европе, которая никогда самостоятельно не справится с пандемией и рискует очутиться в вечном локдауне.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о вакцине, сегодня, наверное, невозможно не говорить о капитализме, социализме, потому что все это как-то удивительно переплелось. Мы видим, и это факт, что наилучшие результаты системы здравоохранения в борьбе с ковидом показывают страны, где социализм либо есть – Китай, либо Куба, либо наша страна, где мощная система здравоохранения была построена при социализме. То есть, социализм и успешная борьба с инфекциями – это синонимы.

Дальше, очень много стран с капитализмом, поэтому как-то размывается смысл. Был еще один термин – Европа разных скоростей или двух скоростей, на самом деле, Европа разных сортов. Я постараюсь их назвать:

Первый сорт – Великобритания, которая производит вакцину, ругает российскую вакцину и не делится своей вакциной с другими европейцами;

Дальше – Германия и Франция, которые , вроде бы большие и сильные, но сами вакцину не производят, от Великобритании и США получают немного и очень сильно беспокоятся.

Дальше, я бы назвал – Италию; После – Эстонии и Латвии, И вот там, где-то вдалеке маячит Украина, которой пообещали, в самом лучшем случае то, что вообще не решает проблемы вакцинации, незначительное количество.

Ведь, это же не мы тут в студии выдумали, это на украинском телевидении говорят – 2 человека вакцинировано (второй дозой – прим. ред)», – заявил Стариков.

«Почему Германия и Франция так беспокоятся о своих жителях? Ну, помимо того, что у них выборы, что Ангеле Меркель нужно передавать власть – да потому, что до тех пор, пока они не проведут массовую вакцинацию, они не смогут отменить локдауны и все меры, которые тормозят экономику. А на Украине эти меры будут вечными, там и экономика слабая, и деньги из воздуха печатать нельзя, и помощь только в виде кредита, и локдаун, локдаун, локдаун.

Не останется экономики, поэтому лучше честно распустите государство сразу, не мучайте людей – ни себя, ни Европу», – призвал российский публицист.

Так, в четверг 31 марта глава Минздрава Украины Максим Степанов у себя в Factbook сообщил следующее:

«17 170 человек привито против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине. 248 736 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека… Вакцинация проводилась 163 мобильными бригадами по иммунизации и 793 пунктами прививки».