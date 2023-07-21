«Низшие люди» – глава МВД Украины об оставшихся на освобождённых территориях

Вадим Москаленко .  
21.07.2023 18:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


С приходом российской армии на освобождённых территориях порядка трёх с половиной тысяч сотрудников украинского МВД отказались бежать к бандеровцам.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С приходом российской армии на освобождённых территориях порядка трёх с половиной тысяч сотрудников украинского...

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«Три с половиной тысячи только полицейских остались на оккупированных территориях. Для Украины, для ста тридцати тысяч личного состава, это единицы.

Но часть этих людей в первые два-три дня несанкционированно выехали за границу или на Западную Украину. Мы таких людей уволили. Часть людей имели тяжело больных родственников, они также отказались покидать эти территории», – утверждает Клименко.

Украинский министр подчеркнул, что порядка двух с половиной сотен полицейских продолжают нести службу при России, и объявил их низшими людьми.

«Ну и единицы сотрудничают с врагом. Это приблизительно двести пятьдесят человек. Это низший уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые на тот момент не достигли в жизни никаких карьерных или профессиональных высот», – сочинял он.

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