«Низшие люди» – глава МВД Украины об оставшихся на освобождённых территориях
С приходом российской армии на освобождённых территориях порядка трёх с половиной тысяч сотрудников украинского МВД отказались бежать к бандеровцам.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Три с половиной тысячи только полицейских остались на оккупированных территориях. Для Украины, для ста тридцати тысяч личного состава, это единицы.
Но часть этих людей в первые два-три дня несанкционированно выехали за границу или на Западную Украину. Мы таких людей уволили. Часть людей имели тяжело больных родственников, они также отказались покидать эти территории», – утверждает Клименко.
Украинский министр подчеркнул, что порядка двух с половиной сотен полицейских продолжают нести службу при России, и объявил их низшими людьми.
«Ну и единицы сотрудничают с врагом. Это приблизительно двести пятьдесят человек. Это низший уровень наших полицейских, которые захотели стать немного выше. Как правило, это люди, которые на тот момент не достигли в жизни никаких карьерных или профессиональных высот», – сочинял он.
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