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12.11.2021 18:20
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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НМ ДНР: Ярошу выдали карт-бланш на промывку мозгов личного состава ВСУ

Новости УкраиныНазначенный на должность советника Главкома ВСУ один из основателей запрещенного в РФ «Правого сектора»...

Назначенный на должность советника Главкома ВСУ один из основателей запрещенного в РФ «Правого сектора» националист Дмитрий Ярош всерьёз занялся «политико-просветительской и воспитательной» деятельностью среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По полученной ведомством информации, воинские части ВСУ, в том числе в Донбассе, получили приказ на подготовку отдельных рабочих мест и кабинетов в каждом подразделении уровня батальон (дивизион).

«Согласно указаний, в данных помещениях будут располагаться группы представителей религиозных и патриотических организаций, которые, совместно с заместителями командиров по работе с личным составом, будут проводить воспитательную и пропагандистскую работу в подразделениях, направленную на «повышение престижа военной службы и патриотизма среди военнослужащих», – сообщили в пресс-службе.

При этом в НМ особо отметили, что рассылка указаний в войска совпала с циркуляром, разосланным в  региональные штабы возглавляемой Ярошем «Украинской добровольческой армии».

«Предписывается организовать взаимодействие с командирами воинских частей, дислоцированных в регионе, по вопросу совместной работы и подготовить списки членов организации, которые впоследствии будут выполнять (дословно) «мероприятия политико-просветительской и воспитательной направленности в ВСУ», – говорится в сообщении.

В ведомстве также предположили, что основной задачей националистов, прикомандированных к подразделениям, будет не повышение престижа службы, а недопущение усиления антиправительственных  настроений среди военнослужащих, вызванных «недовольством задержкой выплаты денежного довольствия, принудительной вакцинацией и тестированием экспериментальных медицинских препаратов и вакцин».

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