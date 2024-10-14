«Но любим вас»: посол Израиля в Киеве оправдывается за контакты с Россией

Несмотря на близость с Украиной, Израиль продолжает поддерживать контакты с Россией, от которой критически зависим. Об этом в эфире покинувшей Украину телеведущей Натальи Влащенко заявил посол Израиля на Украине, экс-посол в России и Великобритании Михаил Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наши контакты с Россией сегодня сведены к минимуму. С другой стороны, Израиль – небольшое государство на Ближнем Востоке, мы обязаны поддерживать контакты с влиятельными странами. Россия – по-прежнему влиятельная страна на Ближнем Востоке, ядерная держава, в которой находится армия на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии.

Нам очень важен канал связи с Россией для того, чтобы избежать усугубление конфликта, чтобы у нас была возможность действовать в Сирии против, прежде всего, иранских целей, потому что Иран пытается, продолжает пытаться создавать плацдарм в Сирии. Для нас это вопрос жизненно важный, поэтому мы продолжаем поддерживать контакты с Россией.

Но, безусловно, мы отслеживаем то, что происходит. Нас очень пугает усиление контактов между Россией и Ираном, особенно если это касается военной сферы, и еще больше если это касается ядерной сферы», – сказал посол.