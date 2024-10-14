«Но любим вас»: посол Израиля в Киеве оправдывается за контакты с Россией
Несмотря на близость с Украиной, Израиль продолжает поддерживать контакты с Россией, от которой критически зависим. Об этом в эфире покинувшей Украину телеведущей Натальи Влащенко заявил посол Израиля на Украине, экс-посол в России и Великобритании Михаил Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наши контакты с Россией сегодня сведены к минимуму. С другой стороны, Израиль – небольшое государство на Ближнем Востоке, мы обязаны поддерживать контакты с влиятельными странами. Россия – по-прежнему влиятельная страна на Ближнем Востоке, ядерная держава, в которой находится армия на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии.
Нам очень важен канал связи с Россией для того, чтобы избежать усугубление конфликта, чтобы у нас была возможность действовать в Сирии против, прежде всего, иранских целей, потому что Иран пытается, продолжает пытаться создавать плацдарм в Сирии. Для нас это вопрос жизненно важный, поэтому мы продолжаем поддерживать контакты с Россией.
Но, безусловно, мы отслеживаем то, что происходит. Нас очень пугает усиление контактов между Россией и Ираном, особенно если это касается военной сферы, и еще больше если это касается ядерной сферы», – сказал посол.
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«Украина и Израиль очень близкие страны, по-семейному близкие. У нас тесные человеческие отношения, родственные отношения в буквальном смысле у многих. Почти у каждого украинца, куда бы ни посмотрел, есть какая-то связь с Израилем, есть родственники, есть друзья, есть знакомые, учителя, ученики и так далее. В этом смысле работать комфортно. Израиль передал Украине систему раннего оповещения о ракетных атаках, мы выполнили свои обязательства, включающие довольно серьёзные бюджеты. Они включали в том числе адаптацию этих систем для нужд Украины. Мы свою часть выполнили», – подытожил дипломат.
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