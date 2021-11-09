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09.11.2021 21:34
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, миграция, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия
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«Но на колени не встанем!» – Лукашенко обещает не вовлекать Россию в ядерную войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шантажом действия Польши, которая стянула к границе 20 тыс...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шантажом действия Польши, которая стянула к границе 20 тыс военнослужащих и полицейских, чтобы противостоять 2 тысячам мигрантов, сосредоточившихся с белорусской стороны.

Об этом он заявил в интервью российскому военному эксперту Игорю Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бороться сегодня против мигрантов “Леопардами”. Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью – и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», – сказал Лукашенко.

Он заверил, что Белоруссия ведет себя осторожно, чтобы не вовлечь в мигранский кризис Россию.

«Мы спокойно этому противостоим. Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают, и наши беглые с ними. Потому что мы знаем, что если мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию.

А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого здесь нет героизма: схватил автомат и пошел на польскую границу, кстати, я там служил. Ни в коем случае. Мы отдаем себе отчет, мы знаем свое место, но мы на колени не встанем», – сказал Лукашенко.

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