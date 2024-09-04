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Украина может объявить капитуляцию, и боевые действия сразу прекратятся, однако бандеровцев такой вариант не устраивает.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия посчитала, что если не получается продвижение по земле, будет эффективно бить по нашим объектам внутри страны. И мы так считаем, мы не отвечаем, как бы нам ни хотелось, мы не руководствуемся ни эмоциями, ни желанием наказать. Мы говорим о том, что с точки зрения современной войны удары по аэродромам, авиабазам, складам, нефтеперерабатывающим заводам, автобазам и инфраструктуре России эффективны, как метод ведения войны. Поэтому мы будем это делать, и они будут это делать, потому что так выглядит эта война», – рассуждал Сазонов.

«Это не обмен эмоциональными оплеухами. Мы это делаем, потому что это эффективно. Тут эмоций вообще нет. Поэтому, если мы не будем стрелять по их территории, они не прекратят стрелять по нашей. Они будут точно так же стрелять по нашей. Единственный вариант прекратить на 100% отстрел нашей территории – это сдаться в плен. Они объявят нас частью России, захватят и уже обстреливать будет, собственно, нет смысла. Но нас это не устраивает», – убеждал перебежчик.