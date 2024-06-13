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Украинский террорист Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном.

Договор они заключили на полях саммита «Группы семи» в Италии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашение предусматривает, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

В ходе выступления, прошедшего сразу после подписания документа, Джо Байден проговорился, что этот документ – точно такая же пустышка, как аналогичные «соглашения по безопасности», подписанные Киевом с другими западными государствами, и что американских войск на Украине не будет.

«Наша цель заключается в том, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии в долгосрочной перспективе. США помогут, не посылая американские войска, а помогая оружием и боеприпасами, расширяя обмен информацией в области безопасности, обеспечивая подготовку украинских военных», – сказал Байден.

«Что касается замороженных активов России в Европе и других странах, заморожено активов на 260 миллиардов долларов США, которые принадлежат России. На этой неделе «Большая семёрка» подписала план об использовании из них 50 миллиардов долларов для помощи Украине. Мы не отступимся от этого. В этом соглашении, которое мы подписали, заложено также наше видение справедливого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности», – добавил американский президент.

Зеленский же похвалил западных хозяев как «надёжных союзников», но заявил, что для удержания территорий выделенного оружия не хватит.

«Мы ожидаем большой пакет помощи, который должен быть утверждён Конгрессом. Благодаря помощи нам удалось остановить продвижение врага на Харьков. Мы нарушили их планы, и это самое главное. И эти дополнительные средства дают нам возможность оснастить резерв. Но на сколько этого всего хватит – не знаю. Может быть, на восемь месяцев. Но пока наступление России остановлено. И поэтому вопрос должен быть поставлен так – насколько долго будет продолжаться единство между США и европейскими лидерами», – сказал Зеленский.

Таким образом, США стали 16 страной, подписавшей соглашение по безопасности с Украиной. При этом, как сообщили накануне в Белом доме, документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины.