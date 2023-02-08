«Нобелевец» Муратов расторгнул «постылый брак» с Россией

Елена Острякова.  
08.02.2023 21:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина, экстремизм


Мосгорсуд отклонил апелляцию «Новой газеты» на решение Басманного суда, который 5 сентября 2022 года постановил лишить издание лицензии СМИ.

Поводом для отзыва лицензии стал иск Роскомнадзора. Претензия ведомства состояла в том, что редакция не предоставила обновленный устав с изменениями от 2006 года в установленные законом о СМИ сроки.

Мосгорсуд отклонил апелляцию «Новой газеты» на решение Басманного суда, который 5 сентября 2022 года...

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Также суд утвердил аннулирование лицензии у «Новой рассказ-газеты», которую редакция запустила после начала СВО. Поводом также стал иск Роскомнадзора.

Бывший главный редактор «Новой газеты» нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов считает решения суда несправедливыми.

«Это абсолютное недоверие к своему народу. Ты, народ, сука, воевать и умирать имеешь право, а читать то, что ты хочешь, ты не можешь. И суд встает на охрану полного недоверия людям. Люди не могут читать Солженицына и «Новую газету», смотреть «Дождь». Это что за позор. У нас ВПН стал главным медиа в РФ. До какой херни надо было докатиться. Суд оставил народ наедине с пропагандой и грядущими смертями. Может быть, в этом есть огромная правда – не быть официальным СМИ. Сегодня расторгнут постылый брак», — заявил подонок журналистам.

Его заместитель Сергей Соколов сообщил, что газета будет продолжать выходить в интернете. Большая часть редакции «Новой газеты» еще в прошлом году переехала в Европу.

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