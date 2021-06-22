22.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
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Нобелевка-русофобка Алексиевич обозвала Тихановскую «беглой кухаркой»

Белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в частном телефонном разговоре назвала самопровозглашенного «лидера...

Белорусская писательница-русофобка лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в частном телефонном разговоре назвала самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую «беглой кухаркой».

Запись телефонного разговора Алексиевич с минской подругой выложил с своей телеграм-канале белорусский тележурналист Григорий Азаренок, перелает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера был такой ужин, куда пригласили меня. Тихановская, Франак (Вячорко, советник Тихановской – ред.) тут рядом, Халезин (беглый белорусский театральный режиссер – ред.), его жена. У Тихановской, как только интеллектуальный разговор, тут же закрываются глаза. Она начинает смотреть в телефон. Ну, не очень умна… Она что-то может схватить, такой дублер. И вот – всё ей пишет Франак Вечерко…

Слушай дальше. Она смотрела свои жировки там на оплату квартиры. И говорит: «А вы знаете? Там обычно профессии внизу, сказано… пенсионер или кто-то, да? А у нее знаешь какая профессия? Беглая кухарка!», – рассказывает хихикая Алексиевич.

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