Нобелевская лауреатка Алексиевич сделала камингаут

30.07.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруский нобелевский лауреат Светлана Алексиевич в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza призналась, что в жизни любила и мужчин, и женщин.

Об этом сообщает издание Village, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любовь — это любовь. Важно, что чудо случилось, а с кем — это уже менее существенно. Я сама любила в жизни и женщин, и мужчин», – сказала Алексиевич.

Писательница рассказывала, что сейчас пишет книгу о любви, которую сначала хотела составить из 50 женских рассказов и 50 мужских. Но через три года поняла, что то, что она пишет о мужчинах, «будет может и интересным, но поверхностным и банальным. Это не будет литература высокого класса». Поэтому она решила написать только историю о любви женщин.